Yeni takımı belli oldu: Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönüyor!

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Teknik Direktör Fatih Terim'in Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab ile anlaştığı iddia edildi.

Yeni takımı belli oldu: Fatih Terim teknik direktörlüğe geri dönüyor!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 09:37

Panathinaikos'un ardından takım çalıştırmayan Fatih Terim'in teknik direktörlüğe geri döneceği iddia edildi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Shabab, Vitor Pereira'nın yerine Fatih Terim'i getiriyor. Tecrübeli teknik direktör,  Suudi Arabistan'a giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak.

AL SHABAB'IN LİG PERFORMANSI

Suudi Arabistan Ligi'nde oynanan 13 maçın ardından Al Shabab, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 23 puan topladı. Riyad ekibi ligde 6. sırada kendine yer buldu.


Etiketler: #fatih terim #Al Shabab #Panathinaikos

İlgili Haberler

Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!

Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu paylaşımı!
Felipe Melo'dan Milli Takım paylaşımı!

Felipe Melo'dan Milli Takım paylaşımı! "Çare Fatih Terim"
Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması!

Fatih Terim'den Galatasaray açıklaması! "Özlenmez mi ya!"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler