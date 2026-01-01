Galatasaray'ın eksikleri Trabzonspor maçı öncesi geri dönüyor!

Galatasaray'da, Trendyol Süper Lig'de 3-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından yaklaşık 1 haftalık izin yapıldı.

Sarı-kırmızılılar iznin ardından 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa yarı finalindeki Trabzonspor maçı için hazırlıklara başladı.

4 İSİM GERİ DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılılarda 45 gün hak mahrumiyeti cezası biten Eren Elmalı, takım antrenmanlarına başladı. TRT Spor'un haberine göre sakatlıkları nedeniyle ilk yarıda birçok maçı kaçıran Kaan Ayhan da Trabzonspor maçında oynayabilecek seviyeye geldi.

Galatasaray'ın önemli oyuncularından Wilfried Singo da tamamen iyileşti. Yıldız oyuncu takım antrenmanlarında yer almaya başladı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında sakatlanan ve Antalyaspor, Başakşehir, Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Uğurcan Çakır da sakatlığını atlattı ve takım antrenmanlarında yer aldı.

LEMINA DA DÖNÜYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'nda yer alan Mario Lemina, Gabon'un turnuvadan elenmesinin ardından yakın zamanda sarı-kırmızılılara katılması bekleniyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda Victor Osimhen'in takımı Nijerya ve Ismail Jakobs'un takımı Senegal son 16 turuna kaldı. Galatasaray'ın Osimhen ve Jakobs dışında eksiği kalmadı.