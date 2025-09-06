Yeni teknik direktörü, adaylar arasından başkan belirleyecek: Son karar Ali Koç’ta

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.09.2025 04:00:00
Hilmi Türkay
Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü hafta başında açıklamayı planlıyor. Gündemde Postecoglou, Tedesco ve İsmail Kartal bulunurken, Spalletti takım çalıştırmayı düşünmediğini bildirdi.

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörünü hafta başında açıklamaya hazırlanıyor. SarıLacivertlilerin gündemindeki isimlerden Ange Postecoglou, beş büyük ligdeki bazı kulüplerden gelecek teklifleri beklediğini F.Bahçe’ye bildirdi. Luciano Spalletti ise bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğini iletti.

Yönetim iki isme resmi teklif yapmadı. 39 yaşındaki Domenico Tedesco ismi de adaylar arasında.

Yönetimin bir bölümü ise İsmail Kartal’ın takımın başına getirilmesini istiyor. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu futbol direktörü Devin Özek ile yeniden durum değerlendirmesi yapacak ve teknik direktörün kim olacağına karar verilecek. 21 Eyül’deki kongreye hazırlanan Koç, Futbol AŞ yönetimi için Abdullah Kiğılı, Özgür Peker ve Nezih Barut’a teklif yaptı.

