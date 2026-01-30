Yeni transfer Umut Nayir'den Trabzonsporlu taraftarlara mesaj!

Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı

Maçın ardından Trabzonspor'un yeni transferi Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci hakkında konuşan Umut Nayir, "Transfer süreci çok hızlı gelişti. Galip gelseydik çok daha keyifli olurdu benim adıma. Ancak lig uzun maraton. Trabzonspor'da güzel bir hikaye yazılıyor. Bu hikayenin devamı için stabil kalmalıyız. Top bizdeyken sakin kalmalıyız. Hocamız da devre arasında söyledi. Ancak ikinci yarı daha iyi iş çıkardık. Pozisyonlara da girdik ama sonuç alamadık. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Genç bir takımız. Burada güzel bir hikaye yazılıyor" dedi.

UMUT NAYİR'DEN TARAFTARA MESAJ

Tecrübeli forvet taraftarlara seslenerek, "Yıllardan beri Trabzonspor taraftarı takımını büyük bir tutkuyla destekliyor. Şimdi de desteklerinizi bekliyoruz. Onların desteği bizi daha da yüceltecektir" ifadelerini kullandı.