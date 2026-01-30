Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni transfer Umut Nayir'den Trabzonsporlu taraftarlara mesaj!

Yeni transfer Umut Nayir'den Trabzonsporlu taraftarlara mesaj!

30.01.2026 23:27:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yeni transfer Umut Nayir'den Trabzonsporlu taraftarlara mesaj!

Trabzonspor'un yeni transferi Umut Nayir, 1-1 berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı

Maçın ardından Trabzonspor'un yeni transferi Umut Nayir açıklamalarda bulundu.

Transfer süreci hakkında konuşan Umut Nayir, "Transfer süreci çok hızlı gelişti. Galip gelseydik çok daha keyifli olurdu benim adıma. Ancak lig uzun maraton. Trabzonspor'da güzel bir hikaye yazılıyor. Bu hikayenin devamı için stabil kalmalıyız. Top bizdeyken sakin kalmalıyız. Hocamız da devre arasında söyledi. Ancak ikinci yarı daha iyi iş çıkardık. Pozisyonlara da girdik ama sonuç alamadık. Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Genç bir takımız. Burada güzel bir hikaye yazılıyor" dedi.

UMUT NAYİR'DEN TARAFTARA MESAJ

Tecrübeli forvet taraftarlara seslenerek, "Yıllardan beri Trabzonspor taraftarı takımını büyük bir tutkuyla destekliyor. Şimdi de desteklerinizi bekliyoruz. Onların desteği bizi daha da yüceltecektir" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #trabzonspor #antalyaspor #umut nayir

İlgili Haberler

Fatih Tekke'den Antalyaspor maçı açıklaması: 'İki maçı kazanmalıydık'
Fatih Tekke'den Antalyaspor maçı açıklaması: 'İki maçı kazanmalıydık' Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda karşılaştıkları Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
İstanbulspor 10 kişiyle üç puanı almasını bildi!
İstanbulspor 10 kişiyle üç puanı almasını bildi! İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
Emre Belözoğlu'ndan yenilgi açıklaması: 'Bazen nasibiniz olacak'
Emre Belözoğlu'ndan yenilgi açıklaması: 'Bazen nasibiniz olacak' Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0 kaybettikleri Samsunspor maçının ardından görüşlerini aktardı.