Yeni transferinden Adana Demirspor'a kötü haber!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Nabil Alioui'nin sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalacağı açıklandı.
Yukatel Adana Demirspor'un Fransız futbolcusu Nabil Alioui, sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde sol el bileğindeki kemikte kırık tespit edildiği belirtildi.
TAKIMA YENİ KATILMIŞTI
Açıklamada, "Futbolcumuzun el bileği alçıya alınmış olup tedavi sürecine başlanmıştır. 4 hafta sahalardan uzak kalacaktır" denildi.
Adana Demirspor, Nabil Alioui'yi 2 Şubat tarihinde Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre'dan transfer etmişti.
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