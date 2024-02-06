Yeni transferinden Adana Demirspor'a kötü haber!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferi Nabil Alioui'nin sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalacağı açıklandı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:13
Yeni transferinden Adana Demirspor'a kötü haber!
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Yukatel Adana Demirspor'un Fransız futbolcusu Nabil Alioui, sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun gerçekleştirilen kontrollerinde sol el bileğindeki kemikte kırık tespit edildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Futbolcumuzun el bileği alçıya alınmış olup tedavi sürecine başlanmıştır. 4 hafta sahalardan uzak kalacaktır" denildi.

Adana Demirspor, Nabil Alioui'yi 2 Şubat tarihinde Fransa Ligue 1 ekibi Le Havre'dan transfer etmişti.


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