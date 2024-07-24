Yeni transferler forma giydi: Beşiktaş'tan sessiz prova!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2024 - 20:04
Yeni transferler forma giydi: Beşiktaş'tan sessiz prova!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi bir hazırlık maçına daha çıktı. Giovanni van Bronckhorst'un yönetimindeki siyah-beyazlılar, Mustafa Gürsel'in ekibi Bandırmaspor ile Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktığı maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ta yeni transferlerden Can Keleş ve Ciro Immobile sahaya ilk kez ilk 11'de çıkarken iki yıldız 60. dakikada yerlerini Yakup Arda Kılıç ve Göktuğ Baytekin'e bıraktı.

Beşiktaş bir sonraki hazırlık maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Kocaeli'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.


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