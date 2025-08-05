Yeni transferler sahada olacak mı? Jose Mourinho açıkladı...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakibi değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, "Feyenoord, genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Bizim için büyük bir meydan okuma olacak." ifadelerini kullandı.

"Feyenoord'ta sizi en etkileyen oyuncu kim?" sorusuna cevap veren tecrübeli teknik direktör, "Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım." dedi.

Turu geçme ihtimalini değerlendiren Mourinho, "Feyenoord'ta sizi en etkileyen oyuncu kim" şeklinde konuştu.

Yeni transferlerin durumları hakkında açıklamalar yapan Mourinho, "Mert Hakan hariç burada olan herkes oynayabilecek durumda. Duygusal anlamda bu durum onlar için zor değil. Skriniar, bizim için yeni bir transfer değil. Daha önce de burada oynayan bir oyuncu, oynayacak durumdalar" dedi.