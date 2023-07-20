Yeni Zelanda 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na galibiyetle başladı!
Yeni Zelanda, Avustralya ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası açılış maçında Norveç'i 1-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Avustralya ve Yeni Zelanda'da düzenlenen 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın açılış maçında A grubunda yer alan Yeni Zelanda ile Norveç takımları Eden Park Stadyumunda karşı karşıya geldi.
Yeni Zelanda, 48. dakikada Hannah Wilkinson'ın attığı gol ile karşılaşmada öne geçti.
Mücadelede başka gol sevinci yaşanmadı ve Yeni Zelanda turnuvanın açılış maçında Norveç'i 1-0 mağlup etti.
Hannah Wilkinson (sağda)
PENALTIDAN YARARLANAMADI
Ev sahibi ekip, 90. dakikada Ria Percival ile penaltı atışından yararlanamadı.
Yeni Zelanda grubundaki ikinci maçında 25 Temmuz Salı günü Filipinler ile karşılaşacak.
Norveç ise aynı gün İsviçre ile 3 puan mücadelesi verecek.
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