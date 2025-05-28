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Yenikapı'daki kutlamada yer almamıştı: Alvaro Morata'dan açıklama!

Yenikapı'daki kutlamada yer almamıştı: Alvaro Morata'dan açıklama!

28.05.2025 15:24:00
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Cumhuriyet Spor
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Yenikapı'daki kutlamada yer almamıştı: Alvaro Morata'dan açıklama!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Yenikapı'da düzenlenen şampiyonluk kutlamasında yer almayan İspanyol oyuncu Alvaro Morata, duruma ilişkin bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu kutladığı Yenikapı'da Alvaro Morata yer almadı.

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüste takım arkadaşlarıyla birlikte yer alan İspanyol golcü, çocuğunun yaşadığı bir olay üzerine evine döndü.

Olayın ardından Alvaro Morata, bir açıklama yaptı.

İspanyol oyuncunun açıklaması şu şekilde:

"Tüm harika Galatasaray taraftarlarına, 

Bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam. Beşinci yıldız ve Türkiye Kupası! 

Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım.  Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım. 

Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk'a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. 

Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray!!"

İlgili Konular: #galatasaray #Şampiyon #Alvaro Morata

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