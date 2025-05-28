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Galatasaray'dan pivot takviyesi!

Galatasaray'dan pivot takviyesi!

28.05.2025 13:18:00
Güncellenme:
DHA
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Galatasaray'dan pivot takviyesi!

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray, Karşıyaka forması giyen 29 yaşındaki oyuncu Muhsin Yaşar'ı renklerine bağladı.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Karşıyaka'da gösterdiği performansla parlayan 29 yaşında, 2.08 boyundaki milli pivot Muhsin Yaşar, Galatasaray'a transfer oldu.

Bir süredir sarı-kırmızılılarla görüşen Muhsin'in yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Bu sezon ligde 14.4 sayı, 5.0 ribaund, 1.3 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 7.1 sayı, 4.5 ribaund, 1.3 asist ortalamalarıyla görev yapan Muhsin Yaşar, ocak ayında kulüpteki maaş krizleriyle 7 oyuncunun ayrıldığı Karşıyaka'da kalıp takıma liderlik etmişti.

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