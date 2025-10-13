Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda!

Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda!

13.10.2025 22:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yeşil Burun Adaları tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda!

Yeşil Burun Adaları, 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında karşılaştığı Esvatini'yi 3-0 mağlup ederek turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Yeşil Burun Adaları, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu 10. haftasında Yeşil Burun Adaları, sahasında Esvatini'yi ağırladı.

Karşılaşmayı Dailon Livramento, Willy Semedo ve Tavares Stopira'nın golleriyle 3-0 kazanan Yeşil Burun Adaları, grubu 22 puanla lider tamamladı ve 2026 FIFA Dünya Kupası bileti aldı.

KATILIMI KESİNLEŞEN ÜLKE SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Organizasyona katılması kesinleşen ülke sayısı 22'ye çıktı.

Yeşil Burun Adaları'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Cezayir ve Gana şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.

İlgili Konular: #2026 FIFA Dünya Kupası #Yeşil Burun Adaları #2026 Dünya Kupası Elemeleri

İlgili Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor
2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatlarındaki artış dikkati çekiyor ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndaki yüksek bilet fiyatları dikkati çekti.
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev! FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Belçika ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.
FIFA ve UEFA baskı altında: Futbol dünyasının gözü Norveç-İsrail maçında!
FIFA ve UEFA baskı altında: Futbol dünyasının gözü Norveç-İsrail maçında! UEFA ve FIFA'nın 2 yıldır Gazze'de devam eden saldırılara seyirci kalması, gözlerin Norveç ile İsrail arasında oynanacak FIFA Dünya Kupası eleme maçına çevrilmesine neden oldu.