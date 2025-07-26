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Yüksek Divan Kurulu'nun ardından Sadettin Saran'dan açıklama: 'Konuşmamayı tercih ettim çünkü...'

Yüksek Divan Kurulu'nun ardından Sadettin Saran'dan açıklama: 'Konuşmamayı tercih ettim çünkü...'

26.07.2025 19:28:00
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Cumhuriyet Spor
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Yüksek Divan Kurulu'nun ardından Sadettin Saran'dan açıklama: 'Konuşmamayı tercih ettim çünkü...'

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu'nda yaşanan gerginliğin ardından bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaşanan gerginliğin ardından açıklamalarda bulundu.

Saran, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Yüksek Divan Kurulu'ndaki tartışmalar hepimizi üzse de, bu gerginliğin ardında tek bir gerçek var: Fenerbahçe'ye duyulan tutku.

Bugün yaşanan gerginliğin ardından konuşmamayı tercih ettim. Çünkü krizin ortasında fırsat kollayan biri olmak istemem. Fenerbahçe yalnız yürünecek bir yol değildir. Omuz omuza verecek, değişimi birlikte gerçekleştireceğiz. Benim adaylığım bu dönüşümü temsil ediyor. Ahlaklı, ilkeli, temiz bir seçim sürecinin sözünü verdim; arkasındayım.

Sportif başarı da, hayalini kurduğumuz güzel günler de birbirimize inanmakla mümkün. Şimdi yeniden söylüyorum: Ne sabır ne süre... Söz Fenerbahçe." 

 

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