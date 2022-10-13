Yiğidolardan muhteşem geri dönüş! Ballkani 1-2 Sivasspor

UEFA Konferans Ligi G Grubu'nun 4. haftasında Demir Grup Sivasspor, Kosova temsilcisi Ballkani'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 23:59
Yiğidolardan muhteşem geri dönüş! Ballkani 1-2 Sivasspor
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DG Sivasspor, UEFA Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Kosova temsilcisi Ballkani'ye konuk oldu. Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.

Yiğidolar'ın golünü Hakan Arslan ve Angielski kaydederken, rakip takımın tek golünü Thaqi kaydetti.

Sivasspor bu galibiyetle birlikte puanını 7'ye yükselterek averajla beraber liderlik koltuğuna oturdu.


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