Yıldız futbolcu için harekete geçildi: Okan Buruk ve George Gardi'nin buluşma nedeni belli oldu!

Yayınlanma: 15.11.2024 - 14:28

Güncelleme: 15.11.2024 - 14:30

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, liglere verilen milli arada tatil için İtalya'ya gitti. Buruk burada kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bazı yıldız transferlerinde payı olan menajer George Gardi, sosyal medya hesabından bu buluşmaya dair bir kare paylaştı. Gardi'nin paylaştığı fotoğrafta Galatasaray Sportif AŞ'nin vekillerinden Abdullah Kavukcu'nun da yer aldığı görüldü.

OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre; Osimhen'i bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, konuya ilişkin Gardi ile fikir alışverişinde bulundu. Buluşmada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı futbolculara dair görüşüldüğü belirtildi.

9 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Sezona oldukça etkili başlayan Osimhen, Galatasaray formasıyla 9 maça çıktı. Nijeryalı santrfor bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.