George Gardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım!
Ünlü menajer George Gardi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Victor Osimhen transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi, Galatasaray taraftarını heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.
George Gardi, İtalya'daki bir restoranda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir paylaşımda bulundu.
İTALYA'DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
İkilinin yanında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu'nun da yer aldığı görüldü.
Bu üç ismin bir araya gelmesi Galatasaray taraftarını transfer konusunda bir hayli heyecanlandırdı.
George Gardi'nin sosyal medya hesabından attığı bu story sarı-kırmızılı takımın taraftarları tarafından birçok kez paylaşıldı.
Menajerin paylaşımı şu şekilde:
Etiketler: #george gardi #okan buruk #galatasaray #transfer
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