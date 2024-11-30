Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye müjde!

Yayınlanma: 30.11.2024 - 16:43

Güncelleme: 30.11.2024 - 16:43

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü konuk edeceği Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

AMRABAT TAKIMLA ÇALIŞTI

Mide enfeksiyonu geçiren ve Slavia Prag maçının kadrosunda yer almayan Sofyan Amrabat iyileşti. Faslı orta saha oyuncusu bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Grip olan ve yine Slavia Prag maçını kaçıran Mert Hakan Yandaş ise devam eden ağrıları nedeniyle idmanda yer almadı.

Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına devam etti.