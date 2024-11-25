Yıldız futbolcudan Real Madrid'e kötü haber!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:30

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:30

Real Madrid'in Leganes ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Vinicius Junior'dan İspanyol devine kötü haber geldi.

Brezilyalı yıldız, yaşadığı sakatlığın ardından 3 hafta formasından uzak kalacak.

LİVERPOOL MAÇINDA SAHADA OLMAYACAK

Vinicius'un; Liverpool (Şampiyonlar Ligi), Getafe, Athletic Bilbao, Girona, Atalanta (Şampiyonlar Ligi) ve Rayo Vallecano maçlarını kaçırması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid forması altında çıktığı 18 maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.