Yıldız oyuncu, kulüp yetkilisine yangın tüpü sıktı: Kadro dışı kaldı

9.05.2026 17:09:00
Marsilya forması giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ın, kulüp yetkilisine yangın tüpü sıktığı için kadro dışı bırakıldığı iddia edildi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da son dönemde saha sonuçlarından ziyade yaşanan disiplin sorunu gündeme damga vurdu.

Takımın hücumdaki en önemli isimlerinden Pierre-Emerick Aubameyang, antrenman tesislerinde yaşanan olayın ardından kadro dışı bırakıldı.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre deneyimli golcü, kulüp yetkililerinden Bob Tahri'ye yaptığı "şaka" nedeniyle teknik heyet ve yönetimin tepkisini çekti.

YANGIN TÜPÜ SIKTI, KADRO DIŞI KALDI

İddiaya göre Aubameyang, Tahri'ye şaka yapmak isterken bir yangın tüpünü üzerine sıktı.

Yaşanan olay sonrası kulüp disiplin kurulu ve teknik ekip harekete geçerken, Gabonlu futbolcunun Le Havre karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldığı belirtildi. 

