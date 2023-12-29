Yıldız oyuncu yeni sözleşmeye imza attı!
İspanya La Liga Real Betis, İspanyol oyuncusu Isco ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yaz transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya giden ancak fazla forma şansı bulamayan Isco, bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 3 gol attı.
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