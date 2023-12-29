Yıldız oyuncu yeni sözleşmeye imza attı!

İspanya La Liga Real Betis, İspanyol oyuncusu Isco ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.12.2023 - 08:00
Yıldız oyuncu yeni sözleşmeye imza attı!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, orta saha oyuncusu Isco ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yaz transfer döneminde takıma katılan 31 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Sevilla'ya giden ancak fazla forma şansı bulamayan Isco, bu sezon Real Betis ile tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 3 gol attı.


real betis isco Sözleşme

İlgili Haberler

La Liga'da Real Betis, Villarreal'i son anda devirdi

La Liga'da Real Betis, Villarreal'i son anda devirdi
Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı

Real Betis, Marc Bartra'yı kadrosuna kattı
Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisiyle duyurdu

Real Betis, Marc Bartra transferini Türk dizisiyle duyurdu

En Çok Okunan Haberler