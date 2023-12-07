Yıldızlar attı Başakşehir turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Başakşehir evinde Şanlıurfaspor'u 2-0 yenerek üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Çağdaş Atan'ın ekibi Başakşehir ile İrfan Buz'un yönetimindeki Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 2-0 kazanırken goller; 63. dakikada Dimitrios Pelkas ve 72. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Başakşehir üst tura yükselen taraf olurken, Şanlıurfaspor kupaya veda eden taraf oldu.
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