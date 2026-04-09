Yıldızlar kulübede

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe deplasmanına sürpriz bir 11’le çıktı. Tecrübeli hoca, Icardi, Torreira, Jakobs, Sara, Lang ve Yunus’u yedek oturttu. Sakat Osimhen’in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Abdülkerim forma giyemedi. Okan Buruk; stoperde Singo’yu, sol bekte Eren’i, sağ bekte Boey’i görevlendirdi. 10 numara pozisyonunda Asprilla, merkez orta sahada İlkay forma giydi, Sallai sol açıkta oynadı.

KAPTAN BARIŞ - Sarı-Kırmızılılarda Göztepe deplasmanına Barış Alper Yılmaz kaptan olarak çıktı. Ağrıları olmasına rağmen oynamak istediğini teknik direktör Okan Buruk’a ileten milli futbolcu, Sane’nin kullandığı frikikte kafayla topu ağlara yolladı. Barış Alper, golü sonrası korner bayrağının yanına gidip kolundaki kaptanlık pazubendini gösterdi. Yılmaz bu sezon Süper Lig’de santrfor olarak forma giydiği 5 maçta 8 gole direkt etki etti.

GOL ATTI, ÖZÜR DILEDI - Galatasaray’ın ikinci golünü ceza sahası sol çaprazından şık bir aşırtma vuruşla İlkay Gündoğan attı. Tecrübeli futbolcu, takım arkadaşlarının tebriklerini aldıktan sonra Göztepe kalecisi Lis’e dönerek özür dilercesine bir yüz ifadesi yapıp elini uzattı.