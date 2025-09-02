Yıldızlarla futbolun kalbine dokunan kampanya

Spor giyim markası adidas, Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle futbolunun en kritik anlarında sahadaki yerini alıyor. 2025-2026 sezonu itibarıyla önümüzdeki üç yıl boyunca TFF çatısı altındaki tüm lig ve kupa maçları adidas’ın ileri teknolojili futbol toplarıyla oynanıyor olacak.

adidas, bu önemli iş birliği için dört büyük futbol kulübünün dört yıldız oyuncusuyla özel bir kampanya hayata geçirildi. Sharpcake imzalı kampanya, adidas futbol topunun sahadaki rolünü ve önemini eğlenceli bir yaklaşımla anlatıyor.

Kampanyanın merkezinde futbolun en kritik istatistiklerinden biri olan “topla buluşma” kavramı yer alıyor. Bu kavramı günlük hayattaki “ilk buluşma” analojisiyle yorumlayan kampanyada, futbolcular Gabriel Sara, Uğurcan Çakır, Yusuf Akçiçek ve Necip Uysal’In topla buluşurken hissettikleri heyecan; romantik bir akşam yemeği buluşmasının monologlarıyla aktarılıyor.

Futbolcuların hem sahadaki serüvenini hem de TFF ve adidas iş birliğini kutlayan kampanya, futbol ruhunu sahadan hayata taşıyor.