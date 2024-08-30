Yıldızlarla gol yağmuru

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Siyah-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda 3-3 biten ilk maçın rövanşında konuk ettiği Lugano’yu 5-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı. Siyah-Beyazlılara turu getiren golleri Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih kaydetti. Immobile, 5. maçında 6. golünü attı. Rafa Silva, ilk maçtaki şık asistinin ardından dün de Gedson’a klas bir gol pası verdi, sonra kendisi de fileleri havalandırdı. İsviçre’deki karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Gedson İstanbul’da da ağları sarstı. Beşiktaşlı futbolcular ilk golün ardından, kısa süre önce dizinden sakatlanan kaptan Necip Uysal’ın formasını tribünlere gösterip tecrübeli futbolcuya geçmiş olsun mesajı yolladı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, dünkü mücadelede, İsviçre’deki 11’e göre tek değişiklik yaptı. Deplasmanda Semih’i yedek bırakan Hollandalı hoca, bu kez genç oyuncuyu 11’de sahaya sürüp Ndour’u kulübeye çekti. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’nun tribünlerinin tamamına yakınını doldururken 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı. Taraftarlar uzun süre İzmir Marşı’nı söyleyip “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” diye bağırdı.

