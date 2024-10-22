Yılın Futbolcusu Ödülü adayları açıklandı: Galatasaraylı yıldıza büyük onur!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:39

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:39

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.

Geçen sezon bu ödülü alan Erling Haaland'ın da aday gösterildiği 30 kişilik listede Galatasaraylı Victor Osimhen de yer aldı.

Osimhen'in yer aldığı liste şu şekilde:

Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid

Kylian Mbappe - Fransa - Paris Saint-Germain/Real Madrid

Erling Haaland - Norveç - Manchester City

Phil Foden - İngiltere - Manchester City

Bukayo Saka - İngiltere - Arsenal

Jamal Musiala - Almanya - Bayern Münih

Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen

Rodri - İspanya - Manchester City

Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

Declan Rice - İngiltere - Arsenal

Martin Ødegaard - Norveç - Arsenal

Harry Kane - İngiltere Bayern Münih

Cole Palmer - İngiltere - Chelsea

William Saliba - Fransa - Arsenal

Ruben Dias - Portekiz - Manchester City

Nico Williams - İspanya - Athletic Bilbao

Toni Kroos - Almanya - Real Madrid

Dani Olmo - İspanya - RB Leipzig/Barcelona

Dani Carvajal - İspanya - Real Madrid

Fabian Ruiz - İspanya - Paris Saint-Germain

Cody Gakpo - Hollanda - Liverpool

Vinícius Júnior - Brezilya - Real Madrid

Federico Valverde - Uruguay - Real Madrid

Rodrygo - Brezilya - Real Madrid

Lautaro Martínez - Arjantin - Inter Milan

James Rodríguez - Kolombiya - São Paulo/Rayo Vallecano

Ademola Lookman - Nijerya - Atalanta

Victor Osimhen - Nijerya - Napoli/Galatasaray

Akram Afif - Katar - Al Sadd

Alphonso Davies - Kanada - Bayern Münih