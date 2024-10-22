Yılın Futbolcusu Ödülü adayları açıklandı: Galatasaraylı yıldıza büyük onur!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından açıklanan 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adayları arasında yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 Yılın Futbolcusu Ödülü adaylarını açıkladı.
Geçen sezon bu ödülü alan Erling Haaland'ın da aday gösterildiği 30 kişilik listede Galatasaraylı Victor Osimhen de yer aldı.
Osimhen'in yer aldığı liste şu şekilde:
Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid
Kylian Mbappe - Fransa - Paris Saint-Germain/Real Madrid
Erling Haaland - Norveç - Manchester City
Phil Foden - İngiltere - Manchester City
Bukayo Saka - İngiltere - Arsenal
Jamal Musiala - Almanya - Bayern Münih
Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen
Rodri - İspanya - Manchester City
Lamine Yamal - İspanya - Barcelona
Declan Rice - İngiltere - Arsenal
Martin Ødegaard - Norveç - Arsenal
Harry Kane - İngiltere Bayern Münih
Cole Palmer - İngiltere - Chelsea
William Saliba - Fransa - Arsenal
Ruben Dias - Portekiz - Manchester City
Nico Williams - İspanya - Athletic Bilbao
Toni Kroos - Almanya - Real Madrid
Dani Olmo - İspanya - RB Leipzig/Barcelona
Dani Carvajal - İspanya - Real Madrid
Fabian Ruiz - İspanya - Paris Saint-Germain
Cody Gakpo - Hollanda - Liverpool
Vinícius Júnior - Brezilya - Real Madrid
Federico Valverde - Uruguay - Real Madrid
Rodrygo - Brezilya - Real Madrid
Lautaro Martínez - Arjantin - Inter Milan
James Rodríguez - Kolombiya - São Paulo/Rayo Vallecano
Ademola Lookman - Nijerya - Atalanta
Victor Osimhen - Nijerya - Napoli/Galatasaray
Akram Afif - Katar - Al Sadd
Alphonso Davies - Kanada - Bayern Münih
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