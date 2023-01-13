Yılmaz Vural, 1. Lig ekibine imzayı attı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:42
Yılmaz Vural, 1. Lig ekibine imzayı attı!
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.


yılmaz vural yeni malatyaspor Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunan Haberler