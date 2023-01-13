Yılmaz Vural, 1. Lig ekibine imzayı attı!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural anlaştı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) January 13, 2023
Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/OF3i72qD0J
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