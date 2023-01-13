Yılmaz Vural, 1. Lig ekibine imzayı attı!

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 15:42

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:42

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün düzenlenen imza töreninde, takımımızın yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.