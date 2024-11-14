Yılmaz Vural: "100 milyon euro için yalvarıyorlar"
Türk futbolunun efsane isimlerinden teknik direktör Yılmaz Vural, Jose Mourinho, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Teknik Direktör Yılmaz Vural, Jose Mourinho, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu.
Yılmaz Vural, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Mourinho'nun korunması gerekiyor. Türk futbolunun PR'ı adına korunması gerekiyor. Türkiye getirilmiş çok önemli bir teknik direktör. Buraya gelmiş isimli teknik direktörleri yollayalım da başkası gelsin mantığıyla yaklaşmamak gerekiyor." dedi.
Mourinho ile ilgili açıklamarına devam eden Vural, "Mourinho'nun vücut dili çok yanlış gidiyor. Çok güvenilir bir isim derken Galatasaray çatışmasının içine girdi ve Türk futbolunun yarısını karşısına aldı. O da başladı hakem yüzünden oldu, şundan bundan oldu demeye." ifadelerini kullandı.
"100 MİLYON EURO İÇİN YALVARIYORLAR"
Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler için de konuşan deneyimli teknik adam, "Arda Güler'i kimsenin eğittiğini düşünmüyorum. Geldi Fenerbahçe'ye burada oynadı, etti ve gitti. Şimdi Kerem Aktürkoğlu çıktı. Burada ne oynuyordu, orada ne oynuyor. Adamlar yalvarıyor 100 milyon Euro çıkış bedeli koyalım diye. Futbol, zorluklardan gelen insanların daha başarılı olduğu bir iştir." açıklamasını yaptı.
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