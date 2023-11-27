Yılmaz Vural'dan TFF'ye tepki: 'Ordunun başına da yabancı getir'

Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:01

Güncelleme: 27.11.2023 - 13:01

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’nın tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye’deki teknik direktörlük kavramı hakkındaki düşüncülerini basın mensuplarına anlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), milli takıma yerli bir teknik direktör bulunamamasından dolayı kendisini eleştirmesi gerektiğini dile getiren Vural, “Türkiye Futbol Federasyonu kendini tartışmalı. ’Neden Montella kadar bu işi başarabilecek Türk antrenörü yetiştiremiyorum?’ diye kendisine sorma gerekiyor. Yoksa çöp herkes. İnsanın kendi vatandaşına böyle davranma hakkı var mı? Benim Alman vatandaşlığım da var ve 42 sene de orada yaşadım” diye konuştu.

“ORDUNUN BAŞINA DA YABANCI GETİR”

Montella’yı bir istisna olarak gördüğünü fakat insanla yapılan bir işte pratiğin içine yabancı sokmanın pek mantıklı bir olay olmadığını vurgulayan Yılmaz Vural, “O zaman ordunun başına da yabancı getir. Her şeyin başına yabancı getir mantığı çıkar ortaya. Yani senin vatandaşının yetmediği yerlerde yabancıdan destek almak gayet doğaldır. Şimdi Türkiye’de bin tane teknik direktör varken, eğer Türk futbolu bin tane adamından Montella kadar takım yönetecek birini bulamıyorsa bu tartışılmalı” ifadelerini kullandı.

“TÜRK FUTBOLUNU YÖNETENLER KENDİNİ BAŞARILI SANMASINLAR”

Montella’nın şu ana kadar çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar aldığını vurgulayan Vural, “Bizim derdimiz Montella falan değil. Kendi insanınızı bu kadar değersiz bulmak gibi bir yanlış içinde olmamamız lazım. Eğer değersizse o zaman niye değersiz kaldığını bilmemiz lazım. Bakın oynayan çocuklarımızın çoğu Avrupa’dan gelen, Almanya kökenli çocuklar. Bizim ülkede bir milli takım kuracak kadar oyuncu yetiştiremediğimizi neden tartışmıyoruz? Bunları ben mi yapacağım? Bu eğitimi ben mi vereceğim? Bir dinamizme sahip olan bir ülkeyiz. Sen bu 21 milyondan milli takımda yarışacak, kendi bünyenden çıkmış 23 tane oyuncu önce çıkaramıyorsan, bunun çoğu Almanya’da yetişmiş veya yurt dışında yetişmiş Türk çocuklarıysa bunu yöneten arkadaşlar sakın bu yaptıklarını başarılı bulmasınlar. Yani taşıma suyunda değirmen döndürmüş olurlar. Bu gençliğe yapılmış bir yanlıştır. Türk gencine öğretilirse herkes kadar her şeyi yapabilir ve herkesle yarışabilir” diye konuştu.

70 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye’ye gelen 23. yabancı teknik direktör olan Montella’yı başarılı bulduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bizim Avrupa Futbol Şampiyonası’na grup birincisi olarak gitmemize katkı verdi. Dolayısıyla inşallah devam eder. Bizim milli takımımız başarılı olsun. Bizim burada aldığımız keyif çok güzel, izlerken havaya fırlıyoruz. Böyle bir bakış açısına sahip bir insanız.”