Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

01 Ocak 2023 Pazar, 09:50

TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.