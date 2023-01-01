Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu

Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, TFF 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yeni hocası oldu.

AA
01 Ocak 2023 Pazar, 09:50
Yılmaz Vural'ın yeni adresi belli oldu
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TFF 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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