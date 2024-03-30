Yok böyle bir maç! Newcastle United'dan muhteşem geri dönüş...

Newcastle United, West Ham United'ı ağırladığı maçta 3-1 geriye düştü, son 13 dakikada geri dönüp kazandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 17:40
Yok böyle bir maç! Newcastle United'dan muhteşem geri dönüş...
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İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Newcastle United ile West Ham United karşı karşıya geldi. St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle 4-3'lük skorla kazandı.

Ev sahibi Newcastle, 6. dakikada Alexander Isak'ın penaltı golüyle öne geçti.

ST. JAMES' PARK BUZ KESTİ

West Ham, 21. dakikada Michail Antonio'nun golüyle eşitliği sağladı. Muhammed Kudüs, 45+10. dakikada West Ham'ı öne geçirdi. Jarrod Bowen, 48. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Newcastle, 77. dakikada Alexander Isak'ın ikinci penaltısıyla farkı 1'e indirdi.

BARNES SONRADAN GİRDİ, KADERİ DEĞİŞTİRDİ

67. dakikada Miguel Almiron'un sakatlığı sonrası oyuna giren Harvey Barnes, 83. dakikada eşitliği getirdi. Barnes, 90+1. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle Newcastle'ın geri dönüşünü tamamladı.

Newcastle United'da Anthony Gordon, 90+4. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

GELECEK HAFTA LONDRA DERBİSİ

Bu sonucun ardından Newcastle, puanını 43'e çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan West Ham, 44 puanda kaldı.

Newcastle, gelecek hafta Everton'ı ağırlayacak. West Ham ise Tottenham'ı ağırlayacağı Londra derbisinde galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak.


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