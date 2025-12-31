Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapılacak… Fenerbahçe'de olağanüstü seçim iddiası!

Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapılacak… Fenerbahçe'de olağanüstü seçim iddiası!

31.12.2025 12:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapılacak… Fenerbahçe'de olağanüstü seçim iddiası!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sadettin Saran, yönetim kurulu ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin ardından güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etti. 

Haberde, Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadığı ve konuyu Devin Özek'e sorduğu belirtildi. 

Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istediği ve kararın futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran'ın gözaltı sürecinin ardından eski başkan Ali Koç, Saran'a destek ziyaretinde bulunmuş bu ziyarette Koç'un, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Kulübün ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şunlar söylenmişti:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #Sadettin Saran

İlgili Haberler

PFDK açıkladı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin cezaları belli oldu!
PFDK açıkladı: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin cezaları belli oldu! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin cezalarını açıkladı.
Eski Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Yemekhanedeki veda...'
Eski Fenerbahçeli Dusan Tadic'ten itiraf: 'Yemekhanedeki veda...' Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic, katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Tadic yemekhanede yapılan veda törenine ilişkin, "Benim için sorun değil, çünkü biz de son maça çıkmamaya karar verdik. Çünkü biraz acı vericiydi" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı!
Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı! Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Gümüştekin tedaviye alınırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili geniş kapsamlı bir inceleme başlattı.