Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapılacak… Fenerbahçe'de olağanüstü seçim iddiası!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın olağanüstü kongreye gitme kararı aldığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sadettin Saran, yönetim kurulu ve yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerin ardından güven tazelemek için olağanüstü genel kurula gitmeyi kabul etti.

Haberde, Fenerbahçe’de hem mevcut futbolcular hem de transfer görüşmesi yapılan isimler, bir sezon içinde ikinci seçimli genel kurul nedeniyle tedirginlik yaşadığı ve konuyu Devin Özek'e sorduğu belirtildi.

Sadettin Saran, takımın seçimden zarar görmemesi ve transfer süreci etkilenmemesi için kongrenin 'Sezonun son maçına göre' planlanmasını istediği ve kararın futbolcular, görüşülen oyuncular ve teknik heyet tarafından olumlu karşılandığı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Sadettin Saran'ın gözaltı sürecinin ardından eski başkan Ali Koç, Saran'a destek ziyaretinde bulunmuş bu ziyarette Koç'un, "Olağanüstü kongre kararı al, camiadan güven oyu al, aday ol, ben aday olmayacağım, takım iyi gidiyor, göreve devam etmen gerekiyor" ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Kulübün ise sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında şunlar söylenmişti:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran’a, önceki başkanımız Sayın Ali Koç’un bugün gerçekleştirdiği ziyaret; tamamen bir nezaket ziyareti kapsamında olup, Fenerbahçe’nin bugününe ve geleceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan bir buluşmadan ibarettir. Bu çerçevenin dışında yapılan yorum ve değerlendirmelere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."