Yönetime bildirdi... Mauro Icardi'den ayrılık kararı!

Galatasaray'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda, "Adımın iyi sattığını ve bazı Türk gazetecilerin kulüpten beni arayıp sözleşmemin 'yenilenmeyeceğini' söylediğini iddia etmek istediğini anlıyorum… Ama beni kimse aramadı, temsilcimi de aramadılar. Dünkü yenilgiyi örtmek için haber olmayan bir şeyi haber diye satmak mı istiyorsunuz? Sözleşmem Haziran 2026’da bitiyor. Bunu yapmak için görüntümü kullanmalarına izin vermiyorum. Merak etmeyin; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde giderim. Ve varsayımsal olarak daha önce gidersem, bu sadece ve tamamen benim kararım olur, başkasının değil. Size bir öpücük gönderiyorum. Icardi’yi birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Sky Sport'ta yer alan habere göre, Icardi'nin Galatasaray macerası son bulmaya çok yakın. Arjantinli golcünün, sarı-kırmızılılara kişisel ve ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istediğini resmen bildirdiği iddia edildi.

Haberde, Milan'ın sezon başındaki ilgisinin devam etmediği ve Arjantinli yıldızın transferini düşünmediği belirtilirken, golcü futbolcuya İtalya'dan başka 2 talibin olabileceği ifade edildi.

Fiorentina ve Genoa'nın Icardi'yi ocak ayında transfer etmek isteyebileceği aktarıldı. Galatasaray'ın ise sezon sonuna kadar kiralık teklifini kabul etmeyeceği ve ayrılığa yalnızca bonservisle olması durumunda onay vereceği belirtildi.