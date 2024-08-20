Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:38

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:38

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak. Peki, Young Boys hangi ülkenin takımı? Young Boys’un oyuncuları kimler?

YOUNG BOYS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Galatasaray’ın rakibi Young Boys takımı İsviçre Ligi’nde (Super League) mücadele ediyor. Karşılaşmalarını 31 bin 500 kapasiteli Stadion Wankddorf’ta oynayan Young Boys, tarihinde 17 kez şampiyonluk yaşadı.

İsviçre Ligi’nde 4 hafta geride kalırken Galatasaray’ın rakibi oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İsviçre ekibinin kalesinde Keller, Racioppi, Ballmoos gibi oyuncular bulunuyor. Savunma hattında Mohamed Camara, Zoukrou, Anel Hırsic, Hoel Bichsel, Loris Betino, Sadin Crnovrsanin gibi oyuncular yer alıyor.

Takımın en dikkat çeken oyuncusu ise 7.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Meschack Elia oldu.

Young Boys takımı yeni sezonda Alan Virginius, Ebrima Colley, Tanguy Zoukrou, Fecinet Conte, Sadin Crnovrsanin gibi isimleri kadrosuna kattı.