Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü: Fernando Muslera'nın cezası belli oldu!
UEFA, Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı maçın rövanşında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü.
Fernando Muslera, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
UEFA'DAN MUSLERA'YA CEZA
UEFA, kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
Fernando Muslera; PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.
Etiketler: #fernando muslera #uefa #kırmızı kart
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