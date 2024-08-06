Galatasaray'da iki eksik: Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında yer almayacak!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı karşılaşmalarda teknik direktör Okan Buruk kenarda yer alamayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 11:21
Galatasaray'da iki eksik: Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında yer almayacak!
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Young Boys ile oynanacak her iki maçta da cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.

2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Okan Buruk, geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag'a karşı 4-1 kaybedeline mücadele sonrası yaşanan olayların ardından 2 maç ceza almıştı.

Bu karşılaşmada Galatasaray'da Kaan Ayhan da kırmızı kart görmüştü.

Milli futbolcu da Young Boys'a karşı oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.


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