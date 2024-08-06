Galatasaray'da iki eksik: Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off maçlarında yer almayacak!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı karşılaşmalarda teknik direktör Okan Buruk kenarda yer alamayacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Young Boys ile oynanacak her iki maçta da cezası nedeniyle kulübede yer alamayacak.
2 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Okan Buruk, geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynanan Sparta Prag'a karşı 4-1 kaybedeline mücadele sonrası yaşanan olayların ardından 2 maç ceza almıştı.
Bu karşılaşmada Galatasaray'da Kaan Ayhan da kırmızı kart görmüştü.
Milli futbolcu da Young Boys'a karşı oynanacak ilk maçta forma giyemeyecek.
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