Forvet transferinde çalışmaları hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme Portekizli golcü Youssef Chermiti'nin geldiği iddia edildi. Peki, Youssef Chermiti kimdir? Youssef Chermiti kaç yaşında, nereli? Youssef Chermiti hangi takımlarda oynadı? Youssef Chermiti Fenerbahçe'ye mi geliyor?

YOUSSEF CHERMITI KİMDİR?

Youssef Ramalho Chermiti, 24 Mayıs 2004 yılında dünyaya geldi. İskoçya Premier Ligi kulübü Rangers'da forvet olarak oynayan Portekizli profesyonel futbolcudur.

YOUSSEF CHERMITI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Chermiti, 2016'da Sporting CP'nin gençlik akademisine geçmeden önce Os Marienses, ACF Pauleta ve GD São Pedro'nun altyapısında yetişmiş bir oyuncudur.

22 Temmuz 2020'de Chermiti, Sporting ile üç sezonluk ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Chermiti, 15 Ocak 2023'te Sporting'in ana takımında ilk maçına çıktı ve 78. dakikada lig rakipleri Benfica ile deplasmanda oynanan ve 2-2 berabere biten Primeira Liga maçında Paulinho'nun yerine oyuna girdi.

11 Ağustos 2023'te Chermiti, Premier Lig kulübü Everton ile 11,5 milyon sterlin karşılığında dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

1 Eylül 2025'te Chermiti, 8 milyon sterlin değerinde bir anlaşmayla İskoç Premiership kulübü Rangers'a transfer oldu.