Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet!
Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon ve Lesotho'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat yer aldı.
Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 15 Kasım Cuma günü Gabon'la deplasmanda ve 18 Kasım Pazartesi günü Lesotho'yla sahasında karşılaşacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat milli davet alırken, Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech ise çağrılmadı.
Etiketler: #Fas #Youssef En Nesyri #Sofyan Amrabat
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