Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet!

Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon ve Lesotho'ya karşı oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat yer aldı.

Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'a milli davet!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 17:17

Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında 15 Kasım Cuma günü Gabon'la deplasmanda ve 18 Kasım Pazartesi günü Lesotho'yla sahasında karşılaşacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Fenerbahçeli futbolcular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat milli davet alırken, Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech ise çağrılmadı.


Etiketler: #Fas #Youssef En Nesyri #Sofyan Amrabat
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