Youssef En-Nesyri'den flaş paylaşım: 'Konuşmaya devam et'

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:11

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, bir de gol attığı Anderlecht maçı sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Eleştirilere cevap veren En-Nesyri'nin paylaşımı şöyle:

"Hakkımda konuşmak kolay değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmam gerekenleri eleştirmek... Ama anlamadığın şey benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, üstesinden geldiğim şeylerin üstesinden gelmek... Bunu asla başaramayacaksın çünkü gördüğü şey sadece yüzey.

Her adımın ardından bilmediğin mücadeleler, gizlediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmam gereken güç var. Ben savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin.

Bu yüzden konuşmaya devam et. Eğer bu seni daha iyi hissettirecekse... Bu arada ben ilerlemeye devam edeceğim. Kelimelerin başaramayacağını eylemlerimle göstereceğim."