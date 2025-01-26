Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri Avrupa'nın zirvesine yerleşti!
Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Göztepe maçında 2 gol atan Fenerbahçeli oyuncu Youssef En-Nesyri, Avrupalı meslektaşlarını geride bıraktı.
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, kafa golleriyle Avrupa'da zirveye çıktı.
Faslı golcü, Göztepe karşısında attığı ikinci golü kafayla ağlara göndererek bu sezonki 7. kafa golünü attı.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNE YERLEŞTİ
En Nesyri, bu rakam ile bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan oyuncu oldu.
Faslı futbolcu, Göztepe maçındaki iki golüyle son 6 maçta 9. kez gol sevinci yaşadı.
Etiketler: #Youssef En Nesyri #fenerbahçe #göztepe
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