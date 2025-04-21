Sadettin Saran'dan adaylık için açıklama!

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, Kayserispor maçı sonrası bir taraftarın adaylık çağrısına olumlu cevap verdi.

Sadettin Saran'dan adaylık için açıklama!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 09:24

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalıp şampiyonluk yarışında yara almasının ardından birçok taraftar, Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, sosyal medya hesabından başkan adaylığı için çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Sadettin Saran, bir taraftarın "Yönetimi kongreye çağırmanızı ve aday olmanızı rica ederim Sadettin Bey" çağrısına "Olacağım" yanıtını verdi.

Sadettin Saran'ın bu cevabı sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin son başkanlık seçiminde de adaylığını koymuş ancak ilerleyen günlerde Ali Koç lehine adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.


Etiketler: #Sadettin Saran #fenerbahçe #adaylık

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