Yüksel Yıldırım'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerine cevap! 'Sana ve kurumuna saygı duyuyoruz ama...'

Galatasaray'ın Süper Lig'in 15. haftasında cuma günü sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın yankıları devam ediyor. Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda kırmızı beyazlılar penaltı beklemiş ancak hakem oyunu devam ettirmişti.

Karşılaşmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın hakemi Mehmet Türkmen'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da tepki göstermiş ve "Tüm Türkiye’nin penaltı dediği pozisyonda ne hakem penaltı çalıyor ne de VAR çağırıyor. Sonuçta bizim bir puanımız gitti. Ne kadar cesurmuş bu hakemler ya! Nereden alıyorlar bu cesareti! Buradan söylüyorum: TFF Başkanı istifa etsin, çünkü kimse sözünü dinlemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

2026 Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ise dün HT Spor'a yaptığı açıklamada "Güzel bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor. Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım" diye konuşmuştu.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN CEVAP

Samsunspor Başkanı Yıldırım, Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerine bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi. Yüksel Yıldırım'ın paylaşımı şöyle:

"Sevgili İbrahim Başkanım,

Seni seviyoruz ve sana ve kurumuna saygı duyuyoruz ama biz de köpeksiz köyde çomaksız dolaşmıyoruz. Çomağımızı daha çıkartmadık. Senin adaletli davranıp gerekenleri en kısa zamanda yapmanı bekleyeceğiz. Gerekirse çomağımızı da çıkarırız ne olur olmaz...

Latin Amerika'ya uçmaya hazırlanırken uçaktan böyle karışık güzel bir pazar latifesi yapalım istedim.

İyi Pazarlar..."