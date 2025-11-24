Yüksel Yıldırım'dan bir flaş açıklama daha: 'Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor'

Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, maçın ardından HT Spor'a Beşiktaş'la ilgili çarpıcı bir açıklama daha yaptı.

Atilla Karaoğlan'ı yönetiminden dolayı tebrik eden Yüksel Yıldırım, "Bahis operasyonu ve hakemlere yapılan operasyonlardan sonra hakemler kendine gelmeye başladı. Son haftalarda hakem hataları azaldı" dedi.

Beşiktaş maçında 3 puanı kaçıran taraf olduklarını belirten Yüksel Yıldırım, "1 puana da seviniyoruz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın kendisi hakkında söylediklerini duymadığını belirten Yıldırım, "Fenerbahçe maçını izliyordum. Bizde kötü niyet yok. Kulübün menfaatleri için çalışıyorum. Samsunspor'un haklarını korumak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'a saygısızlık yapamayacağını belirten Yıldırım, "100 küsur yıllık camia, tarihi var. 15 küsur, kaç tane şampiyonluğu var. Benim sıfır! Böyle bir takıma nasıl saygısızlık yaparım. Biz 'Kurt puslu havayı sever' dedik. Kendimizi kurt gibi gördük. Kendimize güveniyoruz, Beşiktaş'ı kendi ayarımızda gördük" sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'la ilgili sözlerine devam eden Yüksel Yıldırım, "Beşiktaş ile kendimi kıyasladım. Beşiktaş 3 puan ve iki sıra altımdaydı. Konferans Ligi'ne kalamamış, ben orada liderim. Beşiktaş 12 haftada 4 kere yenilmiş, bunu söyledim. Net anlatamadım, insanlar lafları cımbızlamışlar. Bana saldırın, beni yerden yere vurun ama adil olun" dedi.

“BE ŞİKTAŞ'IN 3. B ÜYÜK TAKIM OLDU ĞUNU HERKES BİLİYOR”

Beşiktaş için "Üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor" ifadesini kullanan Yüksel Yıldırım, "Aldılar 'Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi değilmiş' lafımı konuştular. Beşiktaş'ın üçüncü büyük takım olduğunu herkes biliyor. Beni ilgilendirmiyor! Fenerbahçe mi birinci, Galatasaray mı, Beşiktaş mı? Fenerbahçe ve Galatasaray ile boy ölçüşemeyeceğimi biliyorum. Adamların bütçesi 300 milyon Euro, benim değerim 50 milyon Euro! Beşiktaş'ın değeri 100 küsür milyon Euro ama gözüme kestirdim çünkü iyi başlamadılar. Keşke iyi başlamış olsalardı. Biz de çalışıyoruz, maçları izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Tehdit ve hakaretler nedeniyle Beşiktaş maçına gidemediğini belirten Yıldırım, "Beşiktaş öne geçti, bana küfür ettiler. Stattan taraftarlarımız bana video attı, iş başka yere gitti. Taraftarlar benim üzerimden atışma yaptı, hoş olmadı bunlar. Futbol gerçekten farklıymış" diyerek sözlerini tamamladı.