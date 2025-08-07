Yüksel Yıldırım: 'Eyüp Aydın bize gelmek istiyor, Galatasaray Nelsson için 8 milyon Euro istedi'

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Radyospor'da Özgür Sancar'ın sunduğu "Spor Kazanı" programına özel açıklamalarda bulundu.

"ÜÇ PUANLA BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Tam olarak sezona hazır olmadıklarını fakat iyi başlamak istediklerini belirten Yüksel Yıldırım, "1 Temmuz’dan beri takım çalışıyor. Tahmin ediyorum ki lige şu an her takım hazır değil ama kötünün iyisine bakınca iyi tarafta olduğumuzu düşünüyorum. Lige hazır olmak daha vakit alacak. Hazırlık maçlarından gördüğüm birkaç takım hariç hiçbir takım tam hazır değil. Biz de hazır değiliz, ama üç puanla başlamak istiyoruz" dedi.

"AYRILAN İSİMLERİN YERİNE DAHA İYİLERİNİ ALDIK"

Takımdan ayrılan oyuncuların yerine daha iyilerini aldıklarını belirten Samsunspor Başkanı, "Takımın iskeletini koruduk. Geçen sezon ayrılan 4 ismin yerine daha iyi 4 oyuncu aldık. Takımda bize göre bir sorun yok. Her şey gayet güzel, antrenmanlar güzel gidiyormuş. Sonuç olarak lige güzel bir başlangıç. Yapmayı umuyoruz" dedi.

"ÜLKECEK REPÜTASYONUMUZU KAYBETMİŞİZ"

Bu yaz döneminde transfer yapmanın zorluklarından bahseden Yıldırım, "Bu sene Türkiye’de transfer çok yavaş gidiyor. Süper Lig’deki takımların hepsi zorluk çekiyor. Biz Samsunspor olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatıyor. Benim bir disiplinim var. Transfer zor gidiyor diyebiliriz. Fİyatlar çok arttı ve istediğiniz oyuncuları çok rahat alamıyorsunuz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Repütasyonumuzu kaybetmişiz. Birçoğu takım ödeme konusunda Türk takımlarına güvenmiyor" dedi.

"AVRUPA İÇİN TRANSFERLER YAPACAĞIZ"

Takımın lige hazır olduğunu Avrupa için kadroyu güçlendireceklerini belirten Yıldırım, "Bizim 6 tane daha transfer yapmamız gerekiyor. 4 tane yaptık, eksiklerimizi kapattık. Avrupa’da oynacağız. 21-28 Ağustos’ta Panathinaikos-Shakhtar galibi ile oynayacağız. Biz Avrupa’da yolumuza devam etmek istiyoruz. Samsunspor lige kadro olarak hazır ama Avrupa’ya değil. Bundan sonra yaptığımız tüm transferleri Avrupa için yapacağız" dedi.

Samsunspor Başkanı Victor Nelsson transferine dair konuştu.

Transfer çalışmalarına değinen Yüksel Yıldırım, "Bir kaleci arıyoruz, kesinlikle yabancı olarak. Gündemimizde 3 tane kaleci var. Bugün yine transfer komitesi ile görüşüp ikiye indirdik. Bu iki isimden birini alacağız. Kaleci haricinde stoper arayışımız var. Nelsson ile ilgilenmiştik ama Galatasaray, kiralamak değil satmak istediğiniz söyledi. Düşündükleri rakam bizim limitlerimizin üzerindeydi. 8 milyon Euro talep ettiler. Şu an bir stoperler anlaştık, kulübü ile pazarlık halindeyiz. Maaş olarak 600 bin Euro ödeyeceğiz. Kulübüne 500 bin Euro verdik, artı sonraki satıştan pay olarak teklifi oluşturduk. Kulübü 1 milyon Euro istiyor. Ortada buluşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"SİLAS TRANSFERİNİ BİTİRECEĞİZ"

Stuttgart forması giyen hücumcu Silas'ın transferde sona oldukça yaklaştıklarını belirten Yıldırım, "Silas ile 3 defa yüz yüze görüştük. Anlaştık da, oyuncudan yana bir sorunumuz yok. Kulüp ile anlaşamıyoruz. Kulübü yüksek bir bonservis ile satmak istiyor. 1 yıllık sözleşmesi kalmış, biz bu rakamlara çıkmak istemiyoruz. Silas’ı kesinlikle alacağız, kulübüne de söyledik. Menajeri Samsunspor ile anlaşmazsanız hiçbir yere gitmeyeceğiniz iletti. Eğer Samsunspor olmazsa kimseye imza atmayıp, Aralık’ta ayrılacağız dediler. Taraftar satılmasını istemiyor, hoca takımda görmek istemiyor. Kimse yüksek para vermiyor sakatlık geçmişi olduğu için. Sağlık ekibimizle görüştük, hiçbir sorun yok. Daha önce 15 milyon Euro’ları görmüş bir oyuncu katacağız kadromuza. Bu iş olacak. En kötü seneye Samsunspor’da olacak, bedava gelecek" dedi.

"GALATASARAY BİZE BU OYUNCUYU VERMEZSE AYIP ETMİŞ OLUR"

Galatasaray'ın genç yıldızı Eyüp Aydın'ın takıma katılmak istediğini belirten başkan, "Eyüp Aydın’la görüştük, anlaştık. Gelmeye istekli. Galatasaray’da Başkan ile 2 sefer görüştüm. Birkaç gün süre istedi. Oyuncuyu isteyen başka kulüpler var. Gaziantep, Kayseri ve Konya oyuncuyu istiyor. Oyuncu sadece Samsunspor diyor. Hocamız Alman, kendisi Bayern altyapısından çıkmış. Avrupa’da oynamamız büyük bir etken. Galatasaray kiralık vermek istiyor, biz takımı gençleştiriyoruz uzun süreli bir düşüncemiz var. Dursun Başkan ile Gaziantep FK maçından sonra görüşeceğiz. Eyüp Aydın, ben başka yere gitmeyeceğim diyor. Galatasaray bize bu oyuncuyu vermezse çok ayıp etmiş olur" dedi.

"UÇAK BİLETLERİNİ BİLE HAZIRLADIK"

Lech Poznan forması giyen Afonso Sousa'nın transferini de son aşamaya getirdiklerini vurgulayan Samsunspor Başkanı, "Afonso için sözleşmeyi bile hazırladık. Oyuncuya Araplardan teklifler de vardı. Oyuncu eşyalarını dahi hazırlamış. Bir aksilik olmazsa yarın oyuncuyu getireceğiz. Son oynadıkları Avrupa elemerinde de kadroda yer almadı. Eğer son dakika bir şey olmazsa imzayı atacak. Golcü transferi de yapacağız, acele etmiyoruz. Elimizde Marius ve Dimatta var. Birkaç kulüpten iki teklifler var ama beğenmedik. Bir ismi verebiliriz ay sonuna kadar. Eğer bu ayrılık olursa bir fırsat transferi yapabiliriz" dedi.

"SHAKHTAR DONETSK GELSİN İSTİYORUM"

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk'in gelmesini istediğini belirten Yıldırım, "Ben Shakhtar Donetsk’i istiyorum. Beşiktaş’ın yapamadığını belki biz yaparız. Bu fırsatlar bize bir kere geliyor hayatta. Elenirsek de biz de Beşiktaş gibi elenmiş oluruz. Küçük de olsa bir şansımız var bence. Biz her sene Avrupa kupası oynamıyoruz. Aç bir oyuncu kadromuz var ve biz bir aile olduk. Bu yapıda bu çocuklar çıktıklarında saldıracaklar. Ve çıktığımızda 21-28 Ağustos ligin başladığı dönem olacak. Forma girmiş olacağız. Belki Beşiktaş, Ağustos’un sonunda olsa böyle bir mağlubiyet almayabilirdi. Maalesef hazırlıksız yakalandılar. Yenilebiliriz burada bir problem yok ama biz sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

"BEN İBRAHİM VE FERHAT BAŞKANI DESTEKLİYORUM"

TFF ve MHK'deki güncel duruma ilişkin genel soruya ise Yıldırım genel bir değerlendirme olarak, "Ben ne desem de yazı tura atar gibi bir durum var. TFF’nin kuruluna katılamadım. Bizim yönetim katıldı. Çok iyi bir ilişkim var İbrahim Başkan ile. Başta kimse şans vermese de kalem gibi dik duruyor. Her takıma aynı mesafede durmaya çalışıyor. Başarılı olacaklardır, yerine biri gelse de elinde sihirli değnekle gelmeyecek. Hiç yoksa şu an bir kaos ortamı yok en azından. Ben TFF’den umutluyum. Yeter ki adil olsunlar, adalet dağıtsınlar. MHK’de Ferhat hocamı seviyorum. Düzgün biri, gayet adil. Geçenlerde beni aradı, sizin başvurunuz gelmedi dedi. Kurallar değişti FIFA’da siz Avrupa’da da oynuyorsunuz sizin için daha kritik dedi. Fuat Hoca’ya yönlendirdim. Bize bir yabancı bir hakem hocası gönderecek yeni kuralları tanıtmak için. Bunlar bizi mutlu etti. Kendisine bu sene hakemleri az konuşacağız değil mi diye sordum. Kendisi biz de bunu istiyoruz dedi. Ben hem İbrahim hem Ferhat Başkanı destekliyorum" ifadelerini kullandı.