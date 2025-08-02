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Samsunspor, Dunkerque'yi mağlup etti!

Samsunspor, Dunkerque'yi mağlup etti!

2.08.2025 09:13:00
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Tamer Öztürk
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Samsunspor, Dunkerque'yi mağlup etti!

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Samsunspor, sahibi Yüksel Yıldırım'ın diğer takımı USL Dunkerque'yi 1-0 mağlup etti. Galibiyet golünü Anthony Musaba kaydederken, Carlo Holse gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hazırlık maçında Fransa Ligue 2 ekibi USL Dunkerque'yi 1-0 yendi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Erdem Mertoğlu, Coşkun Yalçın, Musa Çetindemir, hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı USL Dunkerque karşısına Okan Kocuk, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Zeki Yavru, Logi Tomasson, Antoine Makumbou, Olivier Ntcham, Celil Yüksel, Anthony Musaba, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıktı.

Albert Sanchez'nin çalıştırdığı USL Dunkerque ise Mathys Niflore, Allan Linguet, Abner Felipe, Geoffrey Kondo, Vincent Sasso, Thena Massock, Enzo Bardeli, Anto Sekongo, Aristide Zossou, Gessime Yassine ve Kay Tejan ile maça başladı.

Karşılaşmayı Samsunsspor 1-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlı takımın golü 30. dakikada Anthony Musaba'dan geldi.

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