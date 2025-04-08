Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş Dursun Özbek ve Ali Koç iddiası!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım önceki sezon Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Özbek ve Ali Koç arasında yaşananlara dair dikkat çeken iddialar ortaya attı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz TV'de katıldığı programda birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.
Geçen sene sezon öncesi katıldığı Kulüpler Birliği toplantısında Dursun Özbek ve Ali Koç arasında yaşananları anlatan Yüksel Yıldırım şöyle konuştu:
"Geçen sene Süper Lig yeni başlayacak. Ben ilk Kulüpler Birliği toplantıma gittim. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç... Dursun Özbek geldi elinde kartlarla "ben söz hakkı almak istiyorum" dedi ve başladı Ali Koç'a sallamaya. Ben şok oldum! Daha ilk Kulüpler Birliği toplantım "ne oluyor" dedim. 20 kulübün başkanı orada, kimse ağzını açmıyor. "
'BANA 'SEN KİMSİN YA' DEDİ'
"Dedim ki "Dursun başkanım ben buraya ilk defa katılıyorum ve Türk futbolunu, bizim sıkıntılarımızı, geleceğimizi konuşacağımızı zannediyoruz. Ben sizi devamlı televizyonda seyrediyorum, bıktım artık! Fenerbahçe ona sallıyor, Galatasaray buna sallıyor "yeter" dedim ya burada duymak istemiyorum. Beni de tanımıyor. "Sen kimsin ya" dedi bana. "Sana ne, benim ne söyleyeceğimi biliyor musun" dedi."
'BİR DAHA BÖYLE OLURSA GELMEM DEDİM'
"Bilmiyorum ama çok iyi tahmin ediyorum dedim. Ben Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım dedim. Birazdan Ali Koç da sana sallayacak biz de burada oturacağız tiyatro seyredeceğiz dedim. Ben bunun için gelmedim, işlerimi güçlerimi bırakıp geldim. Bir daha da böyle olursa gelmem dedim. "Yürü git! Sen daha öğreneceksin" dedi. Peki dedim, kaldım orada dinledim. Sonuçta ne oldu? Hiçbir şey!"
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