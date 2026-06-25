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Yumruklu saldırıya uğrayan Torreira o anları ilk kez anlattı: 'Beni öldürmeyi planlıyormuş'

Yumruklu saldırıya uğrayan Torreira o anları ilk kez anlattı: 'Beni öldürmeyi planlıyormuş'

25.06.2026 15:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yumruklu saldırıya uğrayan Torreira o anları ilk kez anlattı: 'Beni öldürmeyi planlıyormuş'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, İstanbul'dan ayrılmadan önce yaşadığı olayla ilgili ilk kez ayrıntılı bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde katıldığı bir programda İstanbul'da yaşadığı darp olayıyla ilgili ilk kez konuştu.

30 yaşındaki futbolcu yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"En son Türkiye'de bir otelde ailemle padel oynadıktan sonra akşam duş alıp çıktım. Bir çift fotoğraf çekilmek istedi, çektirdik. Tam merdivenden inerken biri yanıma geldi, fotoğraf isteyecek sanırken aniden bana yumruk attı."

"TACİZCİYMİŞ"

"Ben de refleksle karşılık verdim ve adam düştü. Şoförüm ve arkadaşlarım müdahale etti. Meğer bu kişi çok yakın bir kız arkadaşıma takıntılı bir tacizciymiş. Bizim padel fotoğrafımızı görünce oteli basmış."

"BENİ ÖLDÜRMEYİ PLANLIYORMUŞ"

"Karakolda öğrendim ki akli dengesi yerinde değilmiş ve bir yıldır annem hakkında kötü şeyler yazıp beni öldürmeyi planlıyormuş. Yumruktan ziyade mate takımımın kırılması canımı yaktı. Hastaneye rapora giderken hapisten yeni çıkan bir arkadaşım arayıp "Ben özgürüm" dedi, otoparkta doktor telefon flaşıyla beni muayene etti. Bu olay yüzünden biletlerimi değiştirip erken döndüm ama bu durum Türk halkının ne kadar iyi olduğu gerçeğini değiştirmez, o istisnai bir durumdu."

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