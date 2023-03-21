Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis: 'Hakem hatası var'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, Emporio Armani Milan yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu. Yunan koç, "Rakibe çok kolay pozisyonlar sağladık. Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı. Napier'i durduramadık" ifadelerini kullandı.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 23:33
Yunan Başantrenör Dimitris Itoudis: 'Hakem hatası var'
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Basketbol THY EuroLeague'in 24. hafta erteleme maçında İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 82-75 mağlup olan Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, hücumda istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Dimitris Itoudis

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Gerekli basketbol aklıyla oynamadık. Rakibe çok kolay pozisyonlar sağladık. Hakem hatası nedeniyle sayımız geri alındı. Napier'i durduramadık. Sonuna kadar savaştık ama kötü şut kullandık. Onlar daha iyi oynadı. Zalgiris maçını kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Marko Guduric (solda) ile Ettore Messina (sağda) 

MESSINA: "ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET"

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise çok iyi mücadele ettiklerini kaydederek, "Savunmada iyi bir performans sergiledik. Oyuncularım her zaman güçlü bir şekilde geri dönebiliyorlar. Çok önemli bir galibiyet aldık. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.


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