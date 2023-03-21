Olcay Çakır Turgut'tan Fenerbahçe'ye kötü haber

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 19:03

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 19:03

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında deplase olmamış kırık tespit edildiği ve tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Olcay Çakır Turgut

Açıklamada, "Kaptanımız Olcay Çakır Turgut'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkeye dönmesini diliyoruz" denildi.