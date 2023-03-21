Olcay Çakır Turgut'tan Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe Alagöz Holding takımının basketbolcusu Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında kırık tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kaptanı Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında kırık tespit edildi.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak mücadeleye devam edemeyen Olcay Çakır Turgut'un ayak baş parmağında deplase olmamış kırık tespit edildiği ve tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.
Olcay Çakır Turgut
Açıklamada, "Kaptanımız Olcay Çakır Turgut'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkeye dönmesini diliyoruz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Stüdyoda gergin anlar: Yayını terk etti
- AKP içinde kavga: Soylu hakkında bomba iddia
- Görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
- Cumhur İttifakı'nı yerle bir eden soru
- Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti
- Partisinden istifa eden üye sayısını açıkladı
- Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
- Motorine büyük zam...
- Hurma nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?
- Zeybek: Bakanda belediye başkanlarının numarası yok!