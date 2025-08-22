Yunan basınından, Samsunspor maçı sonrası çirkin başlık!

Panathinaikos deplasmanında Samsunspor'un 1-0 öne geçip 2-1 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı, Yunan basınında manşetleri süsledi.

Kathimerini: Panathinaikos rakibini devirdi, Samsunspor'u 2-1 yenerek tur atlamak için ilk adımı attı.

Ertnews: "Yonca" OAKA'da karakterini, reaksiyonunu ve kalitesini göstererek Avrupa Ligi play-off'larının ilk maçında dirençli Samsunspor'u 2-1 yendi ve artık lig aşamasına girmeye bir adım daha yaklaştı.

Naftemporiki: Panathinaikos, Samsunspor'u 2-1 yenerek Avrupa Ligi'ne ilk adımı attı.

Sport24: Samsunspor'un seviyesi Shakhtar veya Rangers ile aynı değil ancak bu Panathinaikos'un rahat bir gece geçirmesi için yeterli olmadı.

Newsit: Panathinaikos 2-1'lik skorla galip gelerek Avrupa Ligi'nde Lig Aşaması'na katılım hakkını kesinleştirmek için Türkiye'ye favori olarak gidecek.

SDNA: Kyriakos ve Brown, Türkleri ateşe verdi. Lider Calabria maçı değiştirdi, Panathinaikos kalitesini ortaya koydu ve kıvılcım, 35 bin seyirci önünde Samsunspor'u (2-1) korkunç bir sürprizle yakan bir ateşe dönüştü.

Öte yandan Govnews, maç öncesi Samsunsporlu taraftarların, Kallimarmaro'da Samsunspor logolu bayraklarla tezahüratlar yapmasına tepki gösterdi ve "Samsunspor taraftarlarına tepki: Kallimarmaro'da toplandılar, Kemal Atatürk bayrakları açtılar. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı Türk taraftarların Yunanistan'ın en sembolik anıtlarından birinin önünde bu sahneyi kurmayı bilinçli olarak seçtiğini ve kışkırtıcı olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı