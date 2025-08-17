Yunanistan'da gündem olmuştu: Samsunspor'dan Atatürk forması yanıtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 15:35:00
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk temalı forma üzerinden çıkan tartışmalara yanıt verdi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu eşleşmesinde Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor'un ilk maça Atatürk formasıyla sahaya çıkmak istemesi Yunanistan'da olay yaratmıştı.

Önceki günlerde Yunan ekibinin yetkililerinin, formanın 'provokatif' olacağı ve giyilmemesi için UEFA'ya başvuracağı öne sürülmüştü.

YÜKSEL YILDIRIM'DAN ATATÜRK FORMASI CEVABI

Konu ile ilgili Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beyaz Futbol'a önemli açıklamalarda bulundu.

Ortamı germeye gerek olmadığını belirten Yıldırım, "Panathinaikos ile Atina'da oynayacağımız maça kırmızı-beyaz forma ile çıkacağız. Ortamı germeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibi, 21 Ağustos Perşembe günü eşleşmenin ilk maçında Panathinaikos'a TSİ 21.00'de konuk olacak.

