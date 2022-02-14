Yunan orta saha oyuncusu Pelkas, yeniden toparlanıyor

14 Şubat 2022 Pazartesi, 07:00

Süper Lig’e ve Türkiye Kupası’na havlu atan Fenerbahçe’de geçen sezonun performansıyla zirve yapan ismi Pelkas yeniden toparlanıyor. Yunan orta saha oyuncusu geçen yıl 10 gol atmış, 8 de asist yapmıştı. Yaz dönemi, birçok kulübün transfer listesine giren Pelkas, sezon başı omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir türlü toparlanamadı. Sahalara döndüğünde ise Vitor Pereira, 28 yaşındaki oyuncuyu adeta yedek kulübesine mahkûm etti. İsmail Kartal’ın göreve gelmesiyle Pelkas’ın form grafiğindeki yükseliş dikkat çekmeye başladı. Antrenman temposunu artıran ve daha sıkı çalışan Yunan futbolcu, tecrübeli hocanın gözüne girdi. Orta sahadaki sakatlıklar nedeniyle bulduğu şansları iyi değerlendiren Pelkas, Giresunspor maçında oyuna girip farkını ortaya koydu, attığı golle de takımını galibiyete taşıdı.

SERDAR’A AMELİYAT

Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiğinde kırık oluşan F.Bahçeli Serdar Dursun dün ameliyat edildi. Dursun’un sahalardan en az 1 ay uzak kalması öngörülüyor.